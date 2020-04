BON PLAN : Alien: Isolation à 1,85 € sur Steam, et d'autres jeux de la franchise soldés

Hier, 26 avril 2020, les fans de cinéma horrifique célébraient l'Alien Day, en référence à la planète LV-426 où les humains ont découvert pour la première fois les terribles Xénomorphes de la franchise. Pour l'occasion, le jeu mobile Alien: Blackout était gratuit pendant quelques heures, mais SEGA poursuit les festivités sur ordinateurs.

Jusqu'à demain soir, plusieurs jeux de la franchise Alien sont en effet en promotion sur Steam, notamment Alien: Isolation, vendu 1,85 € au lieu de 36,99 €, soit une réduction de 95 %. À ce prix, impossible de passer à côté de cet excellent survival-horror nous mettant dans la peau d'Amanda Ripley, fille d'Ellen Ripley qui a elle aussi des soucis avec les Xénomorphes. Les DLC bénéficient quant à eux d'une réduction 75 % pour compléter l'expérience.

Mais ce n'est pas tout, d'autres titres sont également bradés, à l'instar d'Aliens VS Predator Collection vendu 4,39 € (regroupant le jeu de 2010 et ses extensions) et Aliens: Colonial Marines Collection contre 5,99 €, là encore avec ses contenus additionnels, et bien plus flippant depuis que des fans ont corrigé un souci dans le code du jeu. Si ces trois titres vous intéressent, un bundle est proposé contre 19,68 €, incluant tous les jeux et leurs DLC.

Lire aussi : Aliens: Hadleys Hope, 3D Realms développait lui aussi un jeu avant le rachat de la Fox par Disney