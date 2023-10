BON PLAN : Bayonetta 3 en édition Mascarade de la Trinité à prix fou

Bayonetta 3 fêtera prochainement son premier anniversaire, le jeu d'action de PlatinumGames met pour rappel une nouvelle fois en scène la sorcière aux cheveux longs et aux énormes pistolets. Un titre exclusif à la Switch de Nintendo qui avait eu droit à une édition spéciale.

Si vous étiez passé à côté de cet excellent beat'em all, eh bien Bayonetta 3 : Édition Mascarade de la Trinité est actuellement affiché à 69,99 € au lieu de 99,99 € à la Fnac. Une édition qui inclut le jeu, mais aussi un très bel artbook de 200 pages ainsi que trois jaquettes alternatives permettant de créer un panorama avec les différentes apparences de Bayonetta.

Bayonetta revient dans une nouvelle aventure pleine d’action et de combats dantesques avec Bayonetta 3. Dans ce troisième opus de la série Bayonetta, l’implacable sorcière de l’Umbra va devoir œuvrer avec des visages connus, de nombreuses versions alternatives d’elle-même et ainsi qu’avec la mystérieuse Viola pour empêcher les homonculus, des armes biologiques créées par les humains, de semer la destruction. Utilisez l’arsenal de Bayonetta et faites appel à une nouvelle technique, la mascarade démoniaque, pour plomber, trancher et écraser vos ennemis dans un festival de combos spectaculaires et de puissance démoniaque afin de lutter contre une nouvelle force maléfique déterminée à plonger l’humanité dans le chaos.