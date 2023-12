BON PLAN : un jeu de plateforme culte en promo sur Switch et PS4

Difficile de sortir du lot dans le milieu des jeux de plateformes, pourtant, Maddy Makes Games et Extremely OK Games ont lancé en 2016 Celeste, un jeu indépendant qui s'est vite imposé comme un titre culte grâce à son gameplay aux petits oignons et son scénario profond. Un jeu actuellement en promotion.

Celeste est en effet disponible à 21,99 € au lieu de 29,99 € sur Amazon, que ce soit sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch. Si vous n'avez jamais fait ce jeu de plateforme, c'est le moment de craquer !

Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs au mont Celeste, dans ce jeu de plateformes ultra relevé, réalisé par les créateurs du classique TowerFall. Relevez des centaines de défis faits à la main, découvrez tous les secrets et dévoilez le mystère de la montagne.Une aventure solo portée par une histoire touchante, avec des personnages pleins de charme et toute l’émotion de la découverte de soi. Une énorme montagne avec plus de 700 écrans de défis ultra difficiles et de secrets sur plateformes

Chapitres Face B à débloquer, conçus pour les alpinistes les plus courageux

Finaliste de l’IGF pour son « Excellence en audio », avec plus de 2 heures de musique originale, un piano éblouissant et des rythmiques synthétisées accrocheuses

Tarte fournie Commandes simples et accessibles - il suffit de sauter, sprinter en l’air et grimper – mais toutes les couches à maîtriser font de chaque chute mortelle une leçon. Les renaissances rapides incitent à grimper pour découvrir les mystères de la montagne et à braver tous ses dangers.