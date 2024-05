BON PLAN : un jeu de plateforme aussi dur que mignon à prix réduit

Sorti de nulle part, Studio MDHR a lancé en 2017 un jeu de plateforme avec des mécaniques de shoot'em up qui aura fait sensation à l'époque, Cuphead. Un titre d'abord lancé sur PC et Xbox avant d'être porté sur Switch et PS4, mais il aura fallu attendre cinq longues années avant d'avoir droit à une version physique.

Si vous étiez passé à côté de cet excellent titre, bonne nouvelle, Cuphead est actuellement affiché à 26,33 € au lieu de 39,99 € sur Amazon et Cdiscount dans sa version Nintendo Switch, soit une réduction de - 26 %. Il s'agit donc de la version physique qui regroupe le jeu de base et l'extension The Delicious Last Course, la boîte inclut également six cartes à collectionner, une carte de membre du Club Cuphead et un visuel exclusif.

Dans ce jeu d'action classique de type « run and gun », incarnez Cuphead ou Mugman (en solo ou en mode coopératif local) et explorez des mondes étranges, mettez la main sur des armes inédites, apprenez des techniques spéciales redoutables et découvrez des secrets cachés pour essayer de rembourser votre dette au Diable en personne ! Inspirés des cartoons américains des années 30, la bande-son et les graphismes ont été créés en respectant scrupuleusement les techniques de l'époque : animation traditionnelle dessinée à la main sur celluloïds, arrière-plans en aquarelle, compositions jazz originales.

