BON PLAN sur GOG.com : encore un jeu glacial offert et deux gros hits de Sony bientôt sur la plateforme

GOG.com est en forme, il faut dire qu'il célèbre actuellement les Soldes de Halloween 2023. Il a déjà offert BLACKSAD: Under the Skin ce week-end, et les joueurs ont surtout pu découvrir Days Gone sans DRM, avec une belle promotion pour le lancement. Mais la plateforme de jeux PC ne s'arrête pas là.

Prochainement, deux autres titres de Sony Interactive Entertainment vont arriver sur GOG.com, dont God of War, l'opus de 2018 développé par Santa Monica Studio et mettant en scène Kratos et Atreus. Une revisitation de la mythologie nordique qui a déjà séduit les joueurs sur PlayStation 4, mais également sur PC via Steam et l'Epic Games Store. L'autre titre de SIE, ce sera Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une compilation qui n'a toujours aucun sens sur PC, elle regroupe pour rappel Uncharted 4: A Thief's End et le spin-off Uncharted: The Lost Legacy, mais les trois premières aventures de Nathan Drake ne sont toujours pas disponibles sur ordinateurs...

Ces versions sans DRM de God of War et Uncharted: Legacy of Thieves Collection n'ont pas encore de date de sortie, mais en attendant, les joueurs ont encore un jeu gratuit à récupérer ! Il s'agit cette fois de The Whisperer (Le murmureur), un jeu d'aventure développé par Studio Chien d'Or dont voici une présentation :

Investiguez un poste de traite abandonné, explorez ses alentours et décelez le terrible mystère qui s'y cache. Le Murmureur est un court jeu narratif en pointer-cliquer qui se déroule au Bas-Canada au début du 19e siècle. Bas-Canada, 1814. Un poste de traite dans une vallée reculée est trouvé à l'abandon. Les deux hivernants qui l'habitaient ont disparu. Robert, un voyageur de la Compagnie du Nord-Ouest, y est envoyé pour enquêter sur leur disparition. Pour trouver la vérité, il devra affronter des horreurs de toutes sortes. Inspiré par des jeux tels que Scratches et The Dark Eye, Le Murmureur rend hommage au classique sous-genre du jeu d'horreur en pointer-cliquer. Vous y trouverez toutes les caractéristiques des jeux d’aventure qu’on aime tant: la résolution d'énigmes, l’exploration, l’utilisation et la combinaison d’objets. Le Murmureur est un jeu à part entière, mais il sert également de prélude à La vallée qui murmure (2022). Le jeu prend environ 45 minutes à compléter.

The Whisperer est à récupérer gratuitement sur GOG.com, jusqu'au 1er novembre prochain, 15h00. C'est également ce jour-ci que se termineront les Soldes de Halloween 2023 sur la plateforme.