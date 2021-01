BON PLAN : deux packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit. Notez que vous pouvez retrouver la liste des jeux en français ici et les sorties de la semaine ici.



Pack « Mettez vos méninges à l’épreuve » : 16,90 € 24,90 € soit -32 %

Gravity Lab (14,99 €) (1,38 Go) (anglais) (C) (4,2/5) - PEGI 3

Assemblez une machinerie incroyable - Gravity Lab nous présente son nouvel ensemble d’appareils modifiant les lois de la gravité et qui est en attente d’approbation. Nous sommes donc invités à visiter le centre de test et à lui donner notre feu vert ! Toute une sélection de scénarios test a été concoctée et nous devons en venir à bout !

Cubism (9,99 €) (195 Mo) (anglais) (C) (4,9/5) - PEGI 3

Mettez vos méninges à l’épreuve avec Cubism, un jeu de casse-tête simple en apparence, mais où vous devez assembler des formes de plus en plus complexes à l’aide de blocs de couleur.

Pack « Devenez un héros d’action » : 39,99 € 49,98 € soit -19 %

I Expect You To Die (24,99 €) (900 Mo) (anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 7

I Expect You To Die est un jeu de puzzle en réalité virtuelle qui nous place dans la peau d'un agent secret d'élite. Nous devons tenter de survivre à des situations mortelles dans des lieux immersifs et dangereux. Un escape game incontournable même s'il est en anglais pur et dur.

Until You Fall (24,99 €) (1 Go) (anglais) (C) (4,9/5) - PEGI 12

Until You Fall est un hack-and-slash en VR inspiré des jeux d'arcade qui nous force à explorer et à maîtriser notre propre style de combat durant des heures de plaisir frénétique et cinétique. Un must-have aussi.

Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 29 janvier 2021 à 19h et le 5 février 2021 à 19h. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

