BON PLAN chez Gamesplanet : Death Stranding, Hunter's Arena: Legends et des jeux d'Ubisoft et SEGA en promotion

Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, la journée idéale pour célèbrer la fête nationale ou profiter de ce jour férié pour rester chez soi à jouer à Death Stranding, car oui, le titre de Kojima Productions débarque aujourd'hui sur ordinateurs, via Steam et l'Epic Games Store. Gamesplanet en profite pour dégainer ses bons plans.

Death Stranding est ainsi proposé à 53,99 € (- 10 %) en édition numérique, les pré-téléchargements sont déjà lancés et le revendeur agréé propose même les bonus de précommande, à savoir des fonds d'écran ainsi que des lunettes de soleil et un casque pour Sam, un Squelette de vitesse et une Plaque de blindage. Si le jeu conçu par Hideo Kojima est trop perché pour vous, vous pouvez vous tourner vers Hunter's Arena: Legends, un MOBA/RPG coopératif jouable en PvE et PvP qui sera lancé en Early Access à 19h le 15 juillet, soit demain, et qui est vendu à 18,89 € (- 10 %).

Enfin, Gamesplanet casse les prix de plusieurs jeux d'Ubisoft et SEGA, comme Dawn of War 3 à 8,99 €, Yakuza 0 à 4,5 €, Yakuza Kiwami 2 à 12,99 €, Assassin's Creed Odyssey à 17,99 €, Assassin's Creed Origins à 11 €, Rainbow Six Siege à 7,5 €, Far Cry 5 à 8,5 € ou encore Far Cry: New Dawn à 11 €. Les promotions concernant les jeux de SEGA sont à retrouver ici, tandis que celles des titres d'Ubisoft sont là.

