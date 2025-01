BON PLAN PS5 : un SSD acheté, une carte PSN de 50 € offerte !

Si vous avez une PlayStation 5, voire une PS5 Pro, vous êtes peut-être à la recherche d'un SSD NVMe pour agrandir l'espace de stockage disponible et ainsi installer un paquet de jeux vidéo. Eh bien pendant les soldes d'hiver 2025, la Fnac lance une offre très intéressante : une carte PSN de 50 € est offerte pour l'achat d'un SSD Samsung 990 Pro 2 To avec dissipateur.

Ce SSD M2 NVMe de 2 To promet une vitesse de lecture jusqu'à 7 450 Mo/s et une vitesse d'écriture à 6 900 Mo/s, voici ses points forts :

Le SSD Ultime

La meilleure expérience de jeu. Les vitesses de lecture/écriture séquentielle vont jusqu'à 7450/6900 Mo/s et frôlent des performances proches du maximum de PCIe 4.0. Jusqu'à 55 % d'amélioration des performances aléatoires qui permettent des chargements plus rapides pour un réalisme de jeu sur PS5 et PC inégalable. Le 990 PRO offre un équilibre optimal entre vitesse, efficacité énergétique et fiabilité, ce qui en fait une solution idéale pour les jeux lourds ainsi que pour les tâches créatives.

Efficacité énergétique révolutionnaire

Des performances plus économes en énergie. Le contrôleur nouvellement conçu par Samsung améliore l'efficacité énergétique du SSD jusqu'à 50 par rapport au 980 PRO.

* Basé sur les résultats des tests internes du modèle 1 To

Solution thermique intelligente

Evitez les coups de chauds Le radiateur mince dissipe la chaleur pour éviter une baisse de performances à cause de la surchauffe. Obtenez une chaleur stable ainsi qu’un bruit de ventilateur minimal Le dissipateur fin est compatible avec PlayStation 5, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, répondant aux Norme PCI SIG D 8. Le design futuriste du radiateur ajoute du style au contrôle de la chaleur maintenant avec des lumières RGB.