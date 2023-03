BON PLAN sur Steam : les Soldes de Printemps 2023 sont lancés

Il y a quelques jours, Steam dévoilait son calendrier des soldes pour l'année 2023, c'est donc sans surprise que Valve a lancé hier soir les Soldes de Printemps. Pendant une semaine complète, ce sont des milliers de titres et contenus additionnels qui sont bradés sur la plateforme.

La liste des offres est très longue, mais notons tout de même la présence de Cyberpunk 2077, Sekiro: Shadow Die Twice, Forza Horizon 5, Gotham Knights, The Witcher 3: Wild Hunt, Monster Hunter Rise, NBA 2K23, The Elder Scrolls Online, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, God of War, Assassin's Creed Valhalla, Warhammer 40,000: Darktide, Valheim, Tiny Tina's Wonderlands, Call of Duty: Modern Warfare II, FIFA 23, Dead Space, Satisfactory, Resident Evil Village, Dying Light 2 Stay Human ou encore Cities: Skylines.

Les Soldes de Pintemps 2023 sont à retrouver sur Steam, jusqu'au 23 février prochain. Vous pouvez également dénicher d'autres offres toute l'année sur Gamesplanet.