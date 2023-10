BON PLAN sur Steelrising : une belle promo pour le Souls-like à Paris

Steelrising n'aura pas forcément fait grand bruit à sa sortie, moins que le récent Lords of the Fallen par exemple, et pourtant, il s'agit là aussi d'un jeu de rôle et d'action au gameplay exigeant qui a de quoi séduire les amateurs de Souls-like. Le titre de Nacon et Spiders nous plongeait en pleine Révolution française pour affronter les automates de Louis XVI, rien que ça.

Steelrising est actuellement en promotion chez Micromania, en version physique donc. Le titre est affiché à 12,99 € sur PlayStation 5 ou Xbox Series X, et même à 9,99 € sur PC. De quoi séduire quelques curieux qui ne se sont pas encore penchés sur ce jeu, qui avait reçu des notes très correctes à sa sortie.

Paris, 1789. La Révolution française est réprimée dans le sang par Louis XVI et son impitoyable armée d’automates. Aegis, mystérieux chef d’œuvre mécanique animée, affronte seule l’armée du roi pour sauver l’Histoire dans cet action-RPG exigeant. DES COMBATS EXIGEANTS ENTRE AUTOMATES Face aux soldats mécaniques du roi, il faut être d’une précision redoutable. Enchainez esquives, parades, sauts et attaques mortelles pour progresser dans Paris. Chaque affrontement met vos nerfs à rude épreuve et exige une rigueur exceptionnelle, tandis que tous les boss, gigantesques machines implacables, nécessitent patience et habilité. AEGIS, UN PERSONNAGE AUX COMPÉTENCES EXCEPTIONNELLES Le jeu vous permet de définir votre style et de vous améliorer avec le temps. Vous incarnez au choix une guerrière implacable, une garde du corps coriace, une danseuse mortelle ou une virtuose des arts élémentaires. La variété des armes et des compétences permet d’aborder les combats à votre façon. UN PARIS RÉVOLUTIONNAIRE POUR TERRAIN DE JEU Carrosse, grappin, passages secrets, carte détaillée à explorer… Redécouvrez un Paris plongé dans les ténèbres grâce à différents moyens et outils mis à votre disposition. La verticalité de Paris et l’exploration en jeu prennent tout leur sens grâce à votre grappin. Combiné à votre dash, il vous donne accès à tous les secrets de la ville, à travers plusieurs niveaux qu’il faut explorer et réexplorer. CHANGEZ LE COURS DE L'HISTOIRE Vous êtes l’actrice principale d’une uchronie où Paris est sous le joug d'un roi tyran. Alliés et ennemis aux motivations troubles croisent votre chemin : Marie-Antoinette, Lafayette ou Robespierre. À vous de démêler les intrigues pour mettre un terme à la folie d'un homme et faire triompher la Révolution française.

Si vous préférez d'autres revendeurs, Steelrising est un poil plus cher sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, mais toujours à prix réduit.