BON PLAN : un jeu d'horreur avec 186 fins à petit prix

Tous les joueurs connaissent au moins de nom Supermassive Games, qui s'est fait une belle réputation avec Until Dawn, un jeu d'aventure horrifique nous demandant de faire des choix cruciaux et des QTE bien rythmées pour sauver une bande de jeunes en vacances dans un chalet. Une recette recyclée dans The Dark Pictures Anthology et plus récemment The Quarry.

Ce dernier met en scène des animateurs de vacances d'un camp d'été qui se font attaquer en pleine forêt, dans le pur esprit des films Vendredi 13. The Quarry est actuellement en promotion sur Amazon, il passe à 10,99 € (- 45 %) sur PlayStation 4. Les autres versions ont également droit à des réductions : 21 € sur PS5, 18,22 € sur Xbox One et 17,99 € sur Xbox Series X.

Les moniteurs du camp de vacances Hackett's Quarry organisent une fête de départ, qui va rapidement mal tourner. Traqués, les ados vont vivre une nuit de cauchemar. Vivez un récit cinématographique palpitant, chaque décision prise impactera l’ histoire. Ce qui ne vous tue pas vous rendra plus fort.

The Quarry possède pour rappel 186 fins différentes, et il avait reçu des notes très positives à sa sortie.