Borderlands 3 : le DLC Krieg le Sadique et l'Incroyable Butin de Pordel annoncé et daté en vidéo, c'est la folie !

La semaine dernière, Gearbox et 2K Games ont partagé un court teaser nous donnant rendez-vous ce mardi pour découvrir le DLC 4 de Borderlands 3, où Krieg apparaissait en pleine méditation. En effet, il sera bien la vedette de Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck (Krieg le Sadique et l'Incroyable Butin de Pordel en français, notez le jeu de mots), dont nous connaissons déjà la date de sortie !

Nous ne tarderons pas à découvrir cette dernière aventure du Season Pass, datée au jeudi 10 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Au programme, la bande-annonce nous promet tout simplement d'aller explorer l'esprit complètement déjanté de notre ami le Sadique, Krieg. Nous aurons visiblement affaire à un bon gros délire à l'instar de Tiny Tina et la Forteresse du Dragon et Voyage claptastique :

Patricia Tannis, scientifique géniale, a peut-être percé l'un des plus grands mystères de la galaxie : l'origine de la démence unique des Sadiques. Selon elle, la réponse se trouverait dans le Valhallarche, un lieu mythique qui plonge dans la folie quiconque découvre sa vraie nature. Bien entendu, le Sadique moyen n'acceptera jamais de rester bien sagement assis pour vous dévoiler les secrets du Valhallarche ; il va donc vous falloir un cobaye à peu près volontaire, en la personne de Krieg, un allié des Pillards écarlates et le plus brutasse de tous les Sadiques. Seul problème : Krieg a quelques soucis de communication, puisqu'il s'exprime exclusivement par des hurlements à peine cohérents. Grâce à une technologie incompréhensible pour le commun des mortels, Tannis va vous expédier, accompagné de vos amis Chasseurs de l'Arche, directement dans la conscience de Krieg pour vous permettre de découvrir le Valhallarche par vous-même. Vous allez devoir faire équipe avec les deux personnalités opposées de Krieg, le meurtrier enragé et sa voix intérieure plus calme, pour pouvoir espérer ressortir en vie de ses paysages mentaux envahis de viande et mettre la main sur les récompenses du Valhallarche.

Les joueurs à l'œil avisé noteront la présence de Lilith en plus du gros plan sur Maya, ce qui est assez sadique de la part de Gearbox. Le lien entre la Sirène et Krieg sera davantage exploré, lui qui était évoqué via des logs audio durant la campagne. Évidemment, du loot inédit (fonctionnant en dehors de son esprit) et objets cosmétiques seront aussi de la partie. Une augmentation du niveau maximum à 65 est prévue à la même date pour tous les joueurs, qui sera la dernière jusqu'à nouvel ordre. Et si vous avez envie d'en voir plus, nous avons rendez-vous pas plus tard que ce samedi 29 août à 22h25 pour découvrir du gameplay chez IGN à l'occasion de la gamescom 2020.

Borderlands 3 peut être acheté 19,99 € sur Amazon en édition standard et n'est visiblement pas près d'être abandonné par son studio. Quelques visuels sont disponibles en page suivante.

