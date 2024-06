Cairn : les développeurs de Furi et Haven dévoilent leur nouveau jeu de grimpette

The Game Bakers n'a développé que deux jeux pour le moment, mais ils ont su marquer les joueurs. Furi et Haven sont bien différents, mais chacun est bourré de qualité. Évidemment, tous les joueurs attendaient de découvrir le prochain titre du studio indépendant français, eh bien voici la première bande-annonce de Cairn :

C'est lors du Summer Game Fest Live 2024 que The Game Bakers a présenté Cairn, qui nous emmènera faire une ascension folle aux côtés d'Aava, une alpiniste professionnelle.

Cairn est une expérience d’escalade réaliste, avec une simulation de grimpe naturelle et intuitive, qui laisse le joueur placer ses pieds et mains librement sur la paroi. Les grimpeurs sont libres d’explorer la montagne, et d’analyser les murs pour choisir leur voie. L’escalade est difficile, et demande de résoudre des situations délicates, tout en gérant l’équipement et les pitons. Pour survivre au rude environnement en haute altitude, les grimpeurs doivent gérer leurs ressources et leur santé, bivouaquer et trouver de l’eau ou de la nourriture.

Pour composer la bande originale de Cairn, The Game Bakers a fait appel à Martin Stig Andersen (Limbo, Inside, Control) et Lukas Julian Lentz (Cocoon), tandis que la direction artistique a été réalisée par l'auteur de BD Mathieu Bablet (Carbon & Silicon, Shangri-La). Présenté comme la conclusion de la trilogie sur la liberté de The Game Bakers, Cairn est attendu en 2025 sur PC et consoles, sans plus de précisions pour le moment.