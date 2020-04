Call of Duty : Activision gagne son procès face au constructeur des Humvees

En 2017, AM General déposait une plainte contre Activision. Le constructeur des 4x4 militaires HMMWV, plus connus sous le nom de Humvees, jugeait en effet que le studio avait reproduit ses véhicules sans son accord dans les jeux Call of Duty. Un gros manque à gagner pour AM General, qui se plaignait surtout du fait que les joueurs puissent penser qu'il avait donné son accord pour l'utilisation de ses véhicules dans les jeux.

Après des mois de discussions, et comme le rapporte Ars Technica, un juge fédéral américain a donné raison à Activision et a invoqué le Premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui interdit notamment les lois allant contre la liberté d'expression. Le juge s'est appuyé sur une affaire de 1989 qui a établi que les œuvres artistiques peuvent utiliser des marques tant que cela est pertinent et ne trompe pas le spectateur. Un test dit « Polaroid » a été appliqué aux jeux Call of Duty, et seulement 16 % des joueurs ont été « confus » quant à la présence de Humvees dans les jeux d'Activision. Ce qui est loin d'être suffisant pour que le juge donne raison à AM General. Le tribunal a également ressorti une affaire de 2011 concernant Louis Vuitton, un sac de luxe était en effet affiché dans le film Very Bad Trip 2, mais à l'époque, le juge avait conclut que « les cinéphiles sont suffisamment sophistiqués pour savoir que la simple présence d'un nom de marque dans un film, en particulier si elle est montrée brièvement et par intermittence, n'indique pas que la marque a parrainé le film ». Et dans cette affaire, « il n'y a aucune raison de croire que les joueurs de jeux vidéo sont moins astucieux ».

Mais pour en revenir au Premier amendement, le juge a surtout affirmé que « si le réalisme est un objectif artistique, alors la présence dans les jeux Modern Warfare de véhicules employés par de véritables forces armées contribue sans aucun doute à cet objectif ». La présence de Humvees dans les Call of Duty est donc un choix artistique de la part des développeurs, loin des préoccupations commerciales. Pour AM General, c'est un peu la douche froide, car Activision est bien connu pour passer des accords commerciaux avec des fabricants d'armes à feu, qui sont incluses dans les Call of Duty.