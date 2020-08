Call of Duty: Black Ops Cold War, une cinématique au sommet avec Ronald Reagan dévoilée

Nous savons beaucoup de choses sur Call of Duty: Black Ops Cold War depuis hier. Intégration avec Warzone, campagne ambitieuse avec un héros personnalisable, éditions spéciales et versions next-gen : il ne manque déjà plus que le Multijoueur et le mode Zombies pour être à la page.

Le titre a déjà refait une apparition aujourd'hui dans le cadre de la gamescom Opening Night Live, avec une cinématique tirée du début de l'histoire. Elle nous montre une réunion au sommet à la Maison-Blanche, organisée par Jason Hudson en janvier 1981. Elle regroupe plusieurs personnages clés de l'aventure, et surtout le président Ronald Reagan en personne. D'autres figures clés de la Guerre Froide apparaîtront-elles durant la campagne ?

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, c'est pour le 13 novembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes pour les versions physiques, mais vous pouvez vous rattraper avec les précédents épisodes.