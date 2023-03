Call of Duty: Mobile, la Saison 3 Rush et ses nouveautés présentées en vidéo

Activision n'est heureusement pas prêt à lâcher Call of Duty: Mobile, son jeu de tir multijoueur free-to-play jouable sur iOS et Android. Après la Saison 2 : Heavy Metal, le titre accueillera à la fin du mois la Saison 3 : Rush, qui marquera le retour des éléments virtuels avec un tas de néons.

Cette nouvelle saison introduira la carte Rush pour le mode Multijoueur, un nouveau mode Entraînement en solo ainsi qu'une nouvelle arme. Le Passe de combat inclura quant à lui 50 niveaux de récompenses avec notamment les opérateurs Rivas - Neon et Darkwave, un sniper à verrou HDR, la Série de points Wheelson, des plans d'armes, des cartes d'appels, des charmes ou encore des Points Call of Duty.

Nouvelle carte Multijoueur - Rush - Présentée pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops II, Rush se déroule dans les locaux d'un établissement commercial de paintball. Cependant cette fois-ci, les joueurs ne jouent pas avec des billes de peinture

Nouveau système de Planque et Série de points - Regardez comment vos amis conçoivent leur planque, ou utilisez le Wheelson, la série de points préférée des fans, pour les frapper à distance grâce à la télécommande.

Nouvelle arme et nouvel accessoire - Attrapez le nouveau HDR - un fusil de sniper à verrou VLK présenté pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare ou le nouvel accessoire GRD-11 pour le fusil d'assaut CR56.

Les joueurs peuvent également s'attendre à toute une série de mises à jour et d'améliorations dans Call of Duty: Mobile - Saison 3 : Rush, ainsi qu'à de nouveaux défis saisonniers, des tirages au sort, un événement à thème et bien d'autres choses encore, qui sortiront dans la boutique au lancement et tout au long de la saison.