Call of Duty: Modern Warfare II, un célèbre acteur français au doublage d'un personnage de la campagne

Ça y est, depuis ce 21 octobre, les joueurs ayant précommandé leur exemplaire de Call of Duty: Modern Warfare II peuvent jouer à sa campagne sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S en Accès Anticipé. Le Multijoueur et les Opérations Spéciales seront eux disponibles le 28, avant l'arrivée de Warzone 2.0 et des Raids d'ici la fin de l'année.

Ceux ayant déjà lancé la campagne ont ainsi pu découvrir les doubleurs en action, notamment dans la version anglaise où nous retrouvons quelques comédiens venus du petit écran, dont Barry Sloane (Six), Elliot Knight (Titans) ou Samuel Roukin (TURN: Washington's Spies). Pour la VF, Activision a cependant fait appel à un star-talent populaire en France : François Civil ! L'acteur vu dans Five, Bac Nord et Le Chant du loup avait déjà ajouté une belle ligne à sa voxogaphie en doublant Buzz l'Éclair il y a quelques mois, et il est ici le Commandant Phillip Graves, PDG de la Compagnie de l'Ombre (doublé par Warren Kole en VO). Son travail sur le jeu a été capturé en vidéo.

Le Commandant Graves est Américain et fier de l'être. Ancien chef d'équipe des Marines du régiment Raider du MARSOC, il est le fondateur et l'actuel PDG de la Compagnie de l'Ombre, une entreprise mondiale de gestion des risques, de protection et de services militaires privés, spécialisée dans les capacités militaires, aériennes et maritimes partout dans le monde.

