Call of Duty: Modern Warfare II, seulement 72 Mo de données sur les copies physiques, le poids de l'installation fait encore débat

Ça y est : Call of Duty: Modern Warfare II est officiellement de sortie aujourd'hui sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Le Multijoueur est désormais disponible et débloqué progressivement jusqu'à 18h00 suivant les consoles et les pays, après que la campagne ait elle été rendue jouable en Accès Anticipé pour les précommandes dès le 20 octobre.

Les joueurs concernés ont pour beaucoup reçu leur exemplaire physique, et ils ont ainsi pu découvrir une drôle de surprise. Le CD fourni avec la version PlayStation ou Xbox ne renferme que... 72,23 Mo de données. Oui, il ne sert que de clé d'activation et requiert de télécharger l'intégralité des données de l'expérience pour être lancé. Et si vous voulez installer la campagne, le Multijoueur et leurs mises à jour, il faut à cette heure télécharger pas moins de 150 Go de données... Et tout cela sans compter Warzone 2.0, et bien évidemment la tonne de patchs qui arrive. Le poids de l'installation est moindre (131 Go sur Xbox, 61 Go sur PS5 et plus de 100 Go sur PS5 d'après Stealthoptional), mais comme pour les précédents épisodes, il va falloir faire de la place sur vos consoles.

Eurogamer, qui relaye et confirme cette information, explique que cette décision est préjudiciable pour les joueurs avec un débit Internet faible, qui vont mettre du temps à pouvoir lancer une partie, et pose de grosses questions sur l'intérêt des éditions physiques. Si ces copies ne permettent même plus de lancer le jeu sans les fichiers hébergés sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, qui pourraient finir par disparaître dans un avenir lointain, le jeu deviendrait à terme injouable. Et à part pour permettre aux acheteurs de revendre leur copie, le CD et son boîtier n'ont que peu d'intérêt et causent des dépenses d'argent et d'énergie qui peuvent paraître inutiles. Approchons-nous vraiment de l'ère du tout numérique dans le jeu vidéo ?

