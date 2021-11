Call of Duty: Vanguard, sublime trailer et configurations minimale, recommandée, compétitive et Ultra 4K pour la version PC

Activision a déjà fait le point la semaine passée sur les modalités de pré-téléchargement et d'installation de Call of Duty: Vanguard sur consoles de salon. À quelques jours de la sortie, place désormais aux informations concernant la version PC. Déjà, nous avons droit à un trailer dévoilant les spécificités techniques forcément supérieures de l'édition pour ordinateur personnel, comme une compatibilité avec les écrans ultra-larges et 4K, un temps d'input réduit, des options de performance personnalisables et plus encore.

Ensuite, ce sont enfin les configurations minimale, recommandée, compétitive et Ultra 4K qui sont confirmées. Il faudra comme toujours de belles machines pour faire tourner la bête, mais la taille de l'installation a définitivement été réduite, pour le plus grand bonheur de vos disques durs.

Configuration minimale Configuration recommandée Configuration compétitive Configuration Ultra 4K Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit Processeur

Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 9 3900X Mémoire 8 Go 12 Go 16 Go Espace disque requis 36 Go au lancement (Multijoueur et Zombies) 61 Go au lancement Cache textures haute résolution Jusqu'à 32 Go Jusqu'à 64 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 5700XT NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT Carte graphique 2 Go 4 Go 8 Go 10 Go Pilotes recommandés NVIDIA : 472.12 / AMD : 219.9.1

Dernière information si vous voulez commencer l'aventure dès le top départ : le pré-téléchargement PC sera possible via Battle.net à compter de ce mardi 2 novembre à 18h00 heure française. La date de sortie est elle toujours calée au 5 novembre, suite à quoi la Saison 1 et le contenu live service débuteront le 2 décembre.

