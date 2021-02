Call of Duty: Warzone, Modern Warfare et Black Ops Cold War sont maintenant trop lourds pour une PS4 de 500 Go

Déjà à l'ère de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone, le poids des jeux était un problème épineux pour le disque dur des joueurs. Chaque mise à jour demandait de télécharger plusieurs dizaines de giga-octets de données, et augmentait le poids de l'installation de plusieurs Go. Call of Duty: Black Ops Cold War est arrivé depuis, avec par exemple 95 Go d'espace libre demandés sur PS4 pour être installé.

Sur PlayStation 4 d'ailleurs, le souci commence à devenir très, très problématique. Activision signale ainsi que suite aux mises à jour apportant la Saison 2 de BOCW et Warzone, lourdes de 10,5 et 17 Go pour cette plateforme, il n'y a ainsi plus assez de place sur les modèles de 500 Go pour télécharger les patchs si vous avez l'intégralité du contenu des deux derniers épisodes majeurs et du Battle Royale sur une même console...



Il n'est donc plus possible de profiter de l'entièreté de Modern Warfare, Warzone et Black Ops Cold War sur une PlayStation 4 classique, et il faut impérativement sacrifier une partie du contenu grâce aux outils de gestion intégrés aux différents jeux. Et bien évidemment, cela, c'est si vous n'avez pas le moindre autre titre d'installé sur votre console. Adeptes du Multijoueur, Zombies et Battle Royale, il est peut-être temps de vous séparer des Campagnes de vos titres favoris.



Ceux qui possèdent une PlayStation 4 standard avec un disque dur par défaut de 500 Go peuvent avoir besoin de faire de la place s'ils ont les versions complètes de Modern Warfare/Warzone et Black Ops Cold War avec tous les modes et packs installés. Si vous avez les deux jeux installés et que vous vous êtes tenu à jour sur les patchs, vous devrez peut-être supprimer du contenu de jeu inutilisé pour que le téléchargement et l'installation du patch Warzone soient réussis ce soir. Voici comment procéder dans les deux jeux :

: dans le menu principal, appuyez sur R3 pour accéder à « Gestion de données ». Vous pourrez alors supprimer tout contenu que vous n'avez peut-être pas utilisé depuis un certain temps. Le contenu exact à choisir peut être trouvé dans l'article sur la gestion du stockage lié ci-dessous. Modern Warfare/Warzone : dans le menu principal, appuyez sur Options, sélectionnez l'onglet « Général », puis faites défiler jusqu'à « Installations de jeux ». À partir de là, vous pouvez supprimer tout contenu que vous n'avez pas utilisé depuis un certain temps. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez, n'oubliez pas que le téléchargement de Warzone n'est pas nécessaire si vous ne jouez qu'à Black Ops Cold War et vice versa. En outre, les joueurs peuvent choisir de désinstaller/ upprimer d'autres packs de données s'ils ne sont plus nécessaires pour une taille de fichier globale plus petite.

