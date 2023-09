Capcom en veut au porte-monnaie des joueurs

Avec la nouvelle génération de consoles, les jeux vidéo sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ont encore augmenté de prix, passant désormais à 79,99 € pour un AAA le jour de sa sortie. Évidemment, les joueurs ne sont pas contents, surtout lorsqu'un tas de titres sortent en même temps, mais les studios justifient cela par l'augmentation des coûts de développement.

Heureusement, certains studios n'ont pas suivi le mouvement, à l'instar de Capcom, qui vendait par exemple Resident Evil 4 et Street Fighter 6 à 69,99 € à leur lancement, ce qui est déjà une sacrée somme pour de nombreux joueurs. Mais voilà, impossible de lutter si longtemps, le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, a avoué qu'il discutait en interne de l'augmentation du prix de ventes de ses futures productions, car « les prix des jeux sont trop bas ».

Le patron du studio japonais évoque évidemment la hausse des coûts du développement, mais il affirme que vendre un jeu plus cher permettra également de mieux payer les développeurs, de quoi faire passer un peu mieux la pilule. Et pour l'argument de la crise économique qui réduit le pouvoir d'achat, Haruhiro Tsujimoto n'y croit pas et déclare :

La confiance des entreprises et les prix élevés n'ont pas grand-chose à voir avec l'industrie du jeu vidéo. Ce n'est pas parce qu'il y a une récession que vous n'irez pas au cinéma ou au concert de votre artiste préféré. Les jeux de haute qualité continueront à se vendre."

Haruhiro Tsujimoto n'a pas tout à fait tord, les salles de cinéma à 15 € l'entrée sont souvent pleines, les stades accueillent des milliers de spectateurs pour des concerts, et les jeux vidéo à 80 € se vendent très bien. Au moins, vous êtes prévenus, les prochains AAA de Capcom devraient coûter 79,99 € à leur sortie... Vous pouvez également retrouver Street Fighter 6 à partir de 50,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.

Lire aussi : Capcom : des envies de rachat ou d'être racheté ?