Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la création de notre avatar annoncée avec l'Épisode Nouveau Héros

Cette année, la licence Captain Tsubasa va revenir en force dans nos consoles et sur PC avec Rise of New Champions, un jeu de foot typé arcade qui disposera de plusieurs modes scénarisés dont l'Épisode Tsubasa. Ce dernier a été bien mis en avant dernièrement dans une longue bande-annonce emplie de têtes connues, alors Bandai Namco passe désormais à autre chose en dévoilant l'Épisode Nouveau Héros.

Comme le laissait présager le personnage ombré présent parmi tous les personnages de la série sur le site officiel, il s'agira bien de nous, le joueur, par l'intermédiaire d'un avatar que nous pourrons créer via un éditeur visiblement assez complet, une habitude assez répandue dans les récents jeux de Bandai Namco. Oui, nous pourrons nous la jouer Edgar Davids en portant des lunettes sur la pelouse, bien que ce soit uniquement pour le style ici. Dans ce mode scénarisé également présenté dans le dernier numéro du Weekly Shonen Jump, nous aurons le choix entre trois écoles prestigieuses de l'univers de Captain Tsubasa aux équipes bien connues des fans : la Furano MS d'Hikaru Matsuyama, la Toho Academy de Kojirō Hyuga (notre petit doigt nous dit qu'elle va être prise d'assaut par bien des joueurs) et la Musashi MS de Jun Misugi.

L'objectif sera simple, parvenir au sommet en battant l'équipe de Tsubasa Ōzora, la Nankatsu MS, et intégrer la New Hero League prenant place après le tournoi national. Oui, ce sera un pan d'histoire totalement inédit et non présent dans l'œuvre de Yōichi Takahashi. Cette nouvelle compétition est décrite comme servant à sélectionner les meilleurs joueurs pour les faire intégrer l'équipe All Star du Japon, alors que le tournoi Junior Youth a été annulé. Nous est promis différents dénouements selon l'école choisie et la possibilité d'augmenter notre amitié avec les autres joueurs pour faire croître un rang spécial, permettant même d'acquérir leurs techniques fétiches.





Nous pourrons expérimenter tout cela et bien plus dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions un beau jour de l'année 2020 sur PS4, Switch et PC.

