Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'équipe d'Uruguay introduite en vidéo, le mode Dream Team Edit détaillé

Nouvelle semaine et donc vidéo inédite pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, que Bandai Namco met donc régulièrement en avant avec la présentation des équipes internationales du Junior Youth World Challenge dont nous aurons le contrôle. Jeudi dernier, l'Italie était à l'honneur. Retour en Amérique du Sud cette fois avec l'Uruguay de Ramon Victorino, qui est là encore le seul personnage nommé.

Pour ne pas changer, le site officiel a donc présenté la sélection et son joueur vedette :

Uruguay Une équipe d'Amérique du Sud qui possède une longue tradition footballistique.

Elle joue un football qui permet à Victorino d'utiliser pleinement sa vitesse et ses gestes décisifs en pouvant compter sur le soutien de tous ses coéquipiers. Ramon Victorino Un attaquant de la sélection uruguayenne junior. On le surnomme parfois la « Panthère noire d'Amérique du Sud ». C'est un tireur qui cible le but à pleine vitesse après avoir esquivé ses adversaires grâce à de jolis dribbles et sa magnifique conduite de balle.

Mais attendez, ce n'est pas tout, car plus tôt dans la semaine, l'éditeur a présenté, toujours sur son site, le mode Dream Team Edit. Le concept est simple, nous pourrons former notre équipe en piochant parmi l'ensemble des joueurs disponibles, en la nommant à notre guise et lui attribuant un emblème et un uniforme personnalisés. Avec elle, nous pourrons prendre part à des matchs hors ligne et sur la Toile, dont des parties en division dont les victoires nous feront monter vers des ligues supérieures. Notre avatar de l'Épisode Nouveau Héros sera également autorisé ! En revanche, il faudra tout de même conserver les postes de prédilection des personnages au risque de voir leur consommation d'énergie augmenter drastiquement lorsqu'ils utilisent une compétence, un choix tactique à prendre en compte.

La date de sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions est pour rappel fixée au 28 août sur PS4, Switch et PC, pouvant être précommandé à 54,99 € sur la console de Sony chez Amazon.

