Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un personnage inédit de l'équipe d'Allemagne dévoilé

Bandai Namco Games va réaliser un fantasme pour les amoureux d'Olive et Tom en sortant cette année Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Cette relecture de la licence culte nous invitera à participer à des matchs de foot au gameplay arcade, dans un mode scénarisé ou dans le cadre d'un Épisode Nouveau Héros avec un héros personnalisable des cheveux aux crampons.

Plein de personnages cultes feront leur retour à cette occasion, et pas seulement du côté de l'équipe du Japon. Le dernier numéro du Weekly Shōnen Jump est dédié à l'équipe des jeunes d'Allemagne, déjà aperçue en vidéo, avec en première ligne leur capitaine Karl-Heinz Schneider, dit le Kaiser. Il aura à ses côtés son fidèle gardien Deuter Müller, dont le corps imposant est un atout pour garder ses cages.

Le scan est surtout l'occasion de découvrir un personnage original, peut-être le premier d'une longue série. Il s'appelle Cornelius Heine, et est un milieu de terrain doté d'une technique spéciale appelée Yōkai. Les rivaux européens devraient dans tous les cas avoir un grand rôle à jouer dans ce Captain Tsubasa: Rise of New Champions, prévu pour 2020 sur PS4, Switch et PC via Steam.

Lire aussi : PREVIEW de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un jeu de foot fun, mais encore assez maladroit