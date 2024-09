Carmen Sandiego : la célèbre criminelle va de nouveau sévir dans une aventure haute en couleur, merci Netflix

Depuis ses débuts en 1985 dans le jeu à portée éducative Where in the World Is Carmen Sandiego?, la licence de Brøderbund Software est passée entre de nombreuses mains et s'est surtout déclinée au travers d'autres médias dont deux séries d'animation. La plus récente, tout simplement nommée Carmen Sandiego, a eu droit à quatre saisons sur Netflix de 2019 à 2021 et c'est justement elle qui est désormais adaptée dans un jeu éponyme. Ce Carmen Sandiego signé Netflix Games, HarperCollins Productions et Gameloft Brisbane vient d'être introduit en vidéo et nous mettra pour la première fois dans la peau de la jeune criminelle dans une aventure autour du globe. En effet, les précédentes productions nous la faisaient pourchasser, c'est donc un renversement de dynamique qui n'avait jamais été fait.

Si vous êtes familiers avec la licence, mais pas avec son reboot, sachez que cette version de Carmen Sandiego lutte contre l'organisation VILE à la manière d'un Robin des bois avec l'aide de son sidekick Player, mais utilisant des gadgets. Le jeu mettra donc cela en avant, avec des puzzles et codes à déchiffrer, de la recherche de preuves avec des séquences d'espionnage et bien plus. En termes de décors, l'aventure fera voyager Carmen à Reykjavik (Islande), Accra (Ghana), au Caire (Égypte), Jaipur (Inde), Tokyo (Japon) et Brisbane (Australie) pour y capturer ses ennemis. Par ailleurs, en plus de la campagne scénarisée, nous apprenons via IGN qu'un mode classique appelé The Acme Files sera un hommage aux jeux d'antan.

Carmen Sandiego est attendu au premier trimestre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Steam), ainsi que sur les appareils sous iOS et Android. Concernant ces derniers, la sortie s'effectuera d'abord au travers de l'abonnement à Netflix, avant qu'il ne puisse être acheté indépendamment. Toutefois, ce sera au cours du même trimestre, alors l'attente devrait être assez brève. Vous trouverez des visuels en page suivante.

