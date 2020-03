Castlevania: Symphony of the Night fait son grand retour sur Android et iOS

Castlevania: Symphony of the Night, sorti initialement sur PlayStation en 1997, s’est rapidement vu porter sur diverses consoles au fil des générations, il doit cela à son fort succès et à ce qu’il a apporté au jeu vidéo. Grande nouvelle, cette perle indémodable fait son apparition sur Android et iOS. Une autre raison pour laquelle Konami a décidé de sortir cette production culte aujourd'hui, c'est sans doute en partie pour faire honneur à la saison 3 de Castlevania qui arrive sur Netflix le 5 mars.

En plus de sa nouvelle interface mobile qui ajoute des commandes intuitives pour les coups spéciaux, cette adaptation se montre compatible avec une manette. Mais ce n’est pas tout, cette version est disponible en 6 langues, Castlevania: Symphony of the Night propose aussi une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde.

Pour rappel, vous serez invités à découvrir ou redécouvrir (pour certains), l’aventure d’Alucard au sein du château de Dracula ou action et confrontation font rage. Le tout est porté par sa musique originale et ses graphismes très Castlevaniesques.

Cette œuvre maîtresse de la série Castlevania arrive enfin sur mobile. Bondissez, courez et taillez-vous un chemin à travers le vaste château de Dracula dans le rôle d'Alucard dans ce classique du RPG d'action. Découvrez une histoire prenante remplie d'ennemis uniques et de personnages fascinants.

Castlevania: Symphony of the Night est vendu à 3,49 €.