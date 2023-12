CINEMA : The Legend of Zelda, un film live inspiré par un maître de l'animation japonaise

Le projet d'adaptation de la franchise The Legend of Zelda en film est une réalité, Nintendo l'a officialisé le mois dernier. Il s'agira d'un long-métrage en prises de vues réelles, réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe) et produit par Shigeru Miyamoto et Avi Arad. Autant dire que les fans attendent avec impatience, mais aussi avec appréhension, ce film live-action.

Wes Ball s'est récemment entretenu avec Entertainment Weekly pour aborder ce projet fou, rappelant qu'il est fan de The Legend of Zelda depuis des années, il avait même tweeté en 2010 que « le prochain gros film en motion capture après Avatar devrait être The Legend of Zelda », mais qu'il n'aurait jamais la chance de le réaliser. Il ne faut jamais dire jamais ! Cependant, les fans devront encore patienter un moment avant de découvrir le long-métrage, le projet est encore en pré-production et l'équipe travaille sur le script. Wes Ball est de toute façon actuellement très occupé par La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, attendu en mai 2024, il fera une petite pause après sa sortie puis se concentrera sur le film avec Link et Zelda.

The Legend of Zelda est une franchise de jeux vidéo colorée, aux graphismes souvent épurés, adapter la licence en film d'animation serait logique, mais Nintendo a ici fait le choix du live-action, de quoi étonner les fans, et les inquiéter. Alors, comment retranscrire l'univers de Zelda en film en prises de vues réelles ? Eh bien en s'inspirant quand même d'un maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, que Wes Ball admire beaucoup. Le réalisateur imagine ainsi le film The Legend of Zelda :

Un incroyable film d'aventure fantasy qui ne serait pas Le Seigneur des Anneaux, qui serait son propre univers. Je l'ai toujours dit, j'adorerais voir un film live-action de Miyazaki. Cette merveille et cette fantaisie qu'il apporte aux choses, j'adorerais voir quelque chose comme ça. Ça va être génial. Toute ma vie a mené à ce moment. J’ai grandi avec Zelda et c’est la licence la plus importante, je pense, c’est la propriété intellectuelle inexploitée, si vous voulez. Nous travaillons donc dur pour faire quelque chose. Nous n’essayons pas de le faire simplement parce que nous le pouvons. Nous voulons faire quelque chose de vraiment spécial.

Voilà de grandes ambitions pour un réalisateur qui est pour l'instant seulement connu pour une trilogie de films destinés aux adolescents et jeunes adultes (trilogie qui sort quand même du lot par rapport aux films du même genre). Quoi qu'il en soit, citer Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le Garçon et le Héron) a de quoi rassurer les joueurs.