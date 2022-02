Contractors : les maps custom disponibles pour tout le monde, mais ce n'est pas tout !

Vous n'arriviez pas à vous décider entre les différentes propositions du marché en termes de FPS ? Eh bien, Contractors entend se démarquer des autres ténors du secteur que sont Pavlov ou encore Onward en proposant des outils permettant de customiser son contenu.

Caveman Studio a publié pour ce début février une mise à jour qui entend relancer l'engouement des joueurs... mais aussi leur créativité. Vous souvenez-vous des possibilités illimitées offertes par Counter Strike ? Eh bien, la v0.91.0 invite les moddeurs à faire parler leur imagination. Le studio a mis à disposition un kit permettant de modifier et de télécharger des cartes personnalisées sur les supports Quest et PC VR. Avis aux passionnés, la documentation officielle est disponible à cette adresse. Et pour les plus curieux et impatients d'entre vous, une liste déjà très conséquente de cartes est disponible en téléchargement à cette adresse.

Une prochaine mise à jour introduira la possibilité de modifier les écrans de chargement ainsi que les modes de jeu, de quoi imaginer pour ce dernier tout ce qui pourrait nous passer par la tête. C'est donc une sacrée avancée en la matière !

Mais comme si ça ne suffisait pas, la présente mise à jour améliore grandement la carte de l'usine pour en améliorer les textures, les modèles 3D et l'éclairage, et réintroduit la fameuse poêle à frire découverte dans la mise à jour hivernale du 22 décembre 2021, qui avait tout bonnement disparu après l'évènement. Nous continuons avec la cure d'amincissement du jeu qui a perdu pas loin 4 Go sur la balance, et ce sans compromis sur la qualité visuelle ni l'expérience de jeu. De quoi, soulignent les développeurs, garder la place pour installer les nouveaux mods.

Pour finir, voici la note de mise à jour complète de la v0.91.0 :

Ajout de la prise en charge de cartes personnalisables ;

Taille de paquet d'installation réduite de 11 Go à 8 Go ;

Visuel : Amélioration visuelle dans la carte usine ;

Visuel : Arctic utilise un nouveau modèle pour l’héliport ;

Visuel : Qualité de texture d’arme considérablement améliorée pour Quest ;

Visuel : Amélioration de la qualité globale de l’ombrage pour Quest ;

Visuel : Ajout d’un effet de brouillard pour toutes les cartes ;

Visuel : Amélioration de la qualité visuelle pour le M4A1 et l'AK5C ;

Visuel : Pose de main ajustée de la poignée du magazine AWP ;

Tenue améliorée pour le M4A1 ;

Social : les joueurs peuvent désormais rechercher des joueurs avec leur identifiant ;

Gameplay : Retour de l’arme de mêlée: Poêle à frire ;

Gameplay : Chargement des emplacements prédéfinis augmentés à 5 ;

Gameplay : Les joueurs spectateurs sont désormais listés dans le jeu Leaderbord ;

Gameplay : Mod UI affiche maintenant l’utilisation du stockage de l’appareil ;

Gameplay : Les mods se téléchargeront automatiquement à nouveau s’il y a une erreur pendant le téléchargement ;

Gameplay : Ajout d’un filtre public uniquement pour la liste des serveurs ;

Gameplay : Effet sonore pour le M16 amélioré ;

Gameplay : Effet sonore de suppression sur l'AK5C amélioré ;

Correction de bug : Correction de l’affichage de l’objectif sur la mini carte ;

Correction de bug : Autoriser 8 joueurs affectés à la même équipe dans la guerre au sol ;

Correction de bug : Correction de la difficulté du bot pour les missions en coopération solo ;

Correction de bug : Correction d’un bug d’affichage de bouton auto-mute ;

Correction de bug : Correction d’un bug d’affichage de l’état de l’auto-voix sur le lobby ;

Correction de bug : Correction du bug de la bombe fumigène de chargement ninja ;

Correction de bug : Correction du support b-haptique pour Quest ;

Correction de bug : Correction du problème de tremblement de la caméra à la fin du jeu ;

Correction de bug : Correction du problème de tremblement de la caméra à la fin du jeu ; Correction de bug : La tentative de correction de l’écran rempli de sang qui ne disparaissait pas ;

Correction de bug : Le menu utilisateur et l’écran de bienvenue (première entrée dans le jeu) se chevauchent.

