Netflix : la section Jeux ouvre enfin en France (mais pas pour tout le monde), voici les premiers titres disponibles

Netflix a fait son incursion sur le terrain des jeux vidéo cet été, avec une section Games accessible depuis les mobiles à l'essai en Pologne puis en Espagne et en Italie. Le géant de la vidéo à la demande a depuis racheté Night School Studio, peut-être pour développer des expériences exclusives, mais concrétise cette semaine son projet estival.

La section Jeux vient donc d'être officiellement lancée à l'international et donc en France, dans un premier temps sur Android, avant d'être déployée sur iOS à l'avenir. La recette est simple : sans augmentation du prix de l'abonnement (dont le tarif a déjà été relevé en août chez nous, après tout), ni publicité ou microtransactions, vous pouvez profiter d'une poignée de jeux sur vos téléphones et tablettes, et pas qu'en lien avec les licences Netflix. Les abonnés ont pour le moment droit à Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up.

Nous adorons les jeux, qu’ils soient physiques (Floor Is Lava), stratégiques (The Circle Game), ou les deux (Squid Game). Et ce que nous aimons par-dessus tout, c’est divertir nos abonnés. C’est pourquoi nous sommes heureux de lancer, dans le monde entier, une première série de jeux Netflix sur smartphones et tablettes. Dès aujourd’hui, tous nos abonnés, où qu’ils soient, peuvent ainsi profiter de cinq jeux mobiles : Stranger Things: 1984, Stranger Things 3 : Le Jeu, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Que vous rêviez d’un tout nouveau jeu casual ou d’une expérience immersive qui vous permettra de plonger dans vos histoires préférées, nous souhaitons constituer une bibliothèque de jeux qui réponde aux envies de chacune et chacun d’entre vous. C’est le début pour nous d’une grande expérience de jeu, et nous sommes ravis de partager cette aventure avec vous ! Découvrez ci-dessous tous les détails pour commencer à jouer dès maintenant : Niveau 1 : Profitez d’un accès complet grâce à votre abonnement Netflix Vous n’avez besoin que d’un abonnement Netflix. Il n’y a ni publicités, ni frais supplémentaires, ni achats intégrés. (Et ne croyez pas le Démogorgon s’il vous dit le contraire !) Niveau 2 : Disponible partout sur Android Vous pouvez actuellement accéder à nos jeux mobiles sur les appareils Android en vous connectant à votre profil Netflix : Les abonnés qui utilisent un smartphone Android disposent d’une section dédiée aux jeux et d’un onglet Jeux où ils peuvent choisir des jeux à télécharger ;

Les abonnés qui utilisent une tablette Android disposent d’une section dédiée aux jeux, ou peuvent sélectionner des jeux dans le menu déroulant Catégories. Niveau 3 : Bienvenue aux joueurs du monde entier ! Nos jeux mobiles sont disponibles dans la plupart des langues proposées sur notre service. Ils suivent donc automatiquement les préférences définies dans votre profil Netflix. Si un jeu n’est pas encore disponible dans votre langue, il sera proposé en anglais. Niveau 4 : Pour tous les profils de votre compte Les abonnés peuvent jouer sur plusieurs appareils mobiles avec un même compte. Nous vous informons si vous atteignez votre limite d’appareils autorisée et vous pouvez alors déconnecter les appareils que vous n’utilisez pas ou les désactiver à distance sur Netflix.com. Niveau 5 : Réservé aux adultes Nous savons à quel point la sécurité des enfants sur notre plateforme est primordiale, pour les parents, tuteurs ou toute autre personne s'occupant d’enfants. Les jeux que nous proposons ne sont donc pas disponibles sur les profils « Jeunesse ». Si vous avez configuré un code PIN pour empêcher les enfants d’avoir accès aux profils pour adultes, vous devrez l’utiliser afin de vous connecter à Netflix et de jouer. Niveau 6 : Pas de connexion ? Pas de problème ! Certains jeux mobiles nécessitent une connexion Internet tandis que d’autres sont disponibles hors ligne. De quoi rendre les longs trajets et les séjours sans couverture réseau plus divertissants ! Niveau 7 : Pour tous les joueurs Comme pour nos séries, films et contenus spéciaux, nous tenons à ce que les jeux que nous concevons soient adaptés à tous les niveaux et à tous les types de joueurs, du débutant au joueur confirmé. Et ce n’est que le début ! Dans les mois à venir, nous continuerons d’améliorer notre expérience de jeux mobiles et d’étoffer notre offre de divertissement.

L'offre devrait donc évoluer et s'enrichir au fil des mois, mais vous avez donc déjà un petit quelque chose à vous mettre sous la dent si vous aimez les expériences interactives. Vous pouvez vous abonner au service en vous procurant des e-Cartes Netflix à la Fnac.

