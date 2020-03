Covid-19 : GameStop demande à ses employés de ne pas fermer les magasins, même à la demande légale des autorités locales

Le Coronavirus frappe aussi les États-Unis et face à la menace de contamination de masse, un grand nombre de magasins ont volontairement déjà fermé leurs portes. Ce n'est pas le cas de Gamestop qui compte bien rester ouvert afin de pouvoir vendre les deux gros titres qui arrivent cette semaine : Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal. Mais voilà, devant l'aggravation de la la pandémie, les différents États commencent à emettre des ordres de fermeture envers les magasins non essentiels et l'enseigne rouge et blanche a opté pour une stratégie osée, qu'elle impose à ses employés.

En effet, la chaîne GameStop, propriétaire de l'enseigne Micromania-Zing en France, a informé ses salariés que si les autorités locales tentaient de fermer leurs magasins, ils devaient les informer que leur société estime qu'elle doit être classée dans la catégorie des « commerces indispensables » et que ses boutiques doivent donc, de fait, rester ouvertes. Vous trouverez, ci-dessous, la traduction du message reçu par les magasins :

« En raison des produits que nous proposons qui permettent et améliorent l'expérience de nos clients dans leur travail à domicile, nous pensons que GameStop est classé comme un commerce essentiel et doit donc rester ouvert pendant cette période. Nous avons reçu des rapports d'autorités locales visitant des magasins dans le but de forcer la fermeture malgré notre classification. Les directeurs de magasins sont autorisés à fournir le document lié ci-dessous aux forces de l'ordre, si nécessaire. »

Ne faisant pas les choses à moitié, les instructions sont accompagnées d'un dépliant à remettre aux policiers qui contient un message très poli et le numéro du siège social de la compagnie américaine :

« Merci pour ce que vous faites pour nous garder en sécurité. Si vous avez des questions sur les horaires, les opérations ou les politiques de notre magasin, puis-je vous demander de bien vouloir appeler notre siège social : Siège social de GameStop

844-xxx-xxxx Merci de votre compréhension. »

Ces informations ont été données, de façon anonyme, par cinq employés de la firme à nos confrères du site VICE Games. Il est aussi précisé, dans l'article source, qu'il n'ont pas pu savoir si des responsables de magasins avaient obéi à ces ordres et que Gamestop n'a pas donné suite à leur demande d'information.

Il faut aussi savoir que GameStop a récemment été critiqué pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire en étant incapable de fournir des fournitures de nettoyage adaptées à ses employés, et en leur demandant plutôt de se les procurer eux-mêmes localement. De plus, l'entreprise n'a pas étendu les politiques de congés de maladie pour permettre un droit de retrait à ses salariés et leur a demandé de piocher dans leurs congés existants. Le moins qu'il soit possible de dire, c'est que ce n'est pas très responsable comme attitude et vouloir rester ouvert à tout prix n'arrangera pas l'image de la société.