Crusader Kings III : la nouvelle mise à jour 1.2 est disponible et apporte la possibilité de créer son propre dirigeant

Le jeu de stratégie médiéval de Paradox Interactive continue sa route vers le succès. Après s’être vendu à plus d’un million d’exemplaires, Crusader Kings III se dote d’une nouvelle mise à jour gratuite 1.2. Cette dernière apporte de nouveaux correctifs, mais surtout une fonctionnalité très attendue des joueurs, la possibilité de créer et de customiser son propre dirigeant.

Paradox Grand Strategy a publié une courte vidéo montrant quelques aspects de la nouvelle fonctionnalité. La taille du menton, des oreilles ou encore les cheveux, les joueurs pourront se faire plaisir et créer des dirigeants à leur image et ainsi partir à la conquête de nouvelles terres. De plus, vous pourrez choisir de jouer un homme ou une femme et le royaume de départ de votre personnage. Enfin, la nouvelle update apporte divers correctifs et quelques petites améliorations comme la Kill List ou une nouvelle foi : Le Paganisme Sibérien. Voici en détail les nouveautés de la mise à jour 1.2 :

Choisissez le royaume de départ de votre dirigeant puis débutez la personnalisation.

Ajoutez des traits de personnalité et personnalisez les aptitudes de votre dirigeant pour en faire un stratège de renommée ou un champion de la foi.

Jouez un homme ou une femme, peu importe sa culture, sa religion, ou son orientation sexuelle.

Personnalisez l'apparence de votre dirigeant avec des milliers d'options, comme la longueur des cheveux, la couleur de la peau, la forme des sourcils, et bien plus encore.

La Kill List récapitule l'ensemble des meurtres (connus) et des exécutions de bataille d'un personnage.

Des améliorations ont été apportées à l'interface de l'écran de Dynastie.

Il est désormais possible de rattacher des armées à la force principale et d'empêcher la levée de troupes dans les régions où la capacité de ravitaillement a atteint ses limites.

Une nouvelle foi fait son apparition : le Paganisme Sibérien.

Les personnages laids disposent désormais de traits faciaux encore plus exagérés.

Il est désormais possible de régler la nudité dans les options du jeu, et les règles peuvent être paramétrées pour régler la fréquence des mariages matrilinéaires de l'IA.

Crusader Kings III est disponible sur Gamesplanet pour 44,99 €.