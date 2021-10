CYGNI: All Guns Blazing, Konami s'associe avec les Écossais de KeelWorks pour éditer son prometteur shoot'em up

Ces derniers mois, Konami a multiplié les annonces de jeux et il ne s'agit pas seulement de ses licences classiques comme le déjà oubliable eFootball 2022 ou le futur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il y a par exemple eu CrimeSight, un jeu d'enquête multijoueur, et BEAT ARENA en VR. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque nous découvrons à présent CYGNI: All Guns Blazing, un twin-stick shooter à défilement vertical développé par le studio écossais KeelWorks, dont c'est le premier projet. Bien que déjà connu, il va donc être édité par le géant japonais et ainsi bénéficier d'une bien meilleure couverture médiatique. La bande-annonce accompagnant le communiqué donne le ton et a de quoi rendre curieux les amateurs de shmup.

Avec CYGNI: All Guns Blazing, KeelWorks souhaite proposer une expérience de shoot'em up cinématographique, aussi bien visuellement avec divers effets et animations « next-gen » qu'en termes de sound design et de bande-son, qui fera appelle à un orchestre. Côté contenu, un mode solo jouable en local à deux sera présent, nous faisant affronter tout un tas d'ennemis aliens, dont des boss épiques, avec comme contrainte de choisir entre l'attaque ou la défense de notre aéronef.

En manque d'armes et d'effectifs, le joueur est plongé dans un ciel hostile en plein cœur d'une ultime bataille pour la survie. Il devra choisir entre alimenter les systèmes d'armement ou de défense et affronter des vagues incessantes d'ennemis aériens comme terrestres. Il pourra également améliorer son vaisseau et éliminer des aliens colossaux. Campée dans les vestiges d'une civilisation oubliée depuis longtemps sur la planète CYGNI, la colonie est décimée par l'attaque surprise d'une puissante race alien biomécanique. En tant que l'un des derniers pilotes encore en vie sur l'un des rares transporteurs restants de la flotte, le joueur représente l'unique ligne de défense contre les bombardements alien acharnés.

Voici quelques mots des représentants des deux compagnies, évidemment enchantés de ce partenariat :

Richard Jones, Development Strategy Manager chez Konami Digital Entertainment B.V., commente : « Nous sommes très heureux d'annoncer notre partenariat avec KeelWorks. Il s'agit d'un studio jeune et talentueux et c'est un véritable honneur de travailler avec eux sur un projet aussi passionnant que CYGNI. Dès notre première partie, nous savions que ce jeu incarne l'ADN des classiques Konami et l'un des objectifs de notre programme de production est de travailler sur des jeux qui évoquent l'esprit de ces classiques. Le gameplay de haut vol, le design stylisé et les magnifiques graphismes de CYGNI représentent la parfaite modernisation de la formule shoot'em up. » Meher Kalenderian, Founder & CEO de KeelWorks Ltd, déclare : « En tant que petite entreprise indépendante, KeelWorks avait besoin d'un investisseur pour agrandir son équipe et dédier toute son attention au développement de son premier projet, CYGNI. Parmi tous les éditeurs avec qui nous avons échangé, notre communication avec Konami était différente dès le départ et ils se sont démarqués. Avec son histoire remplie de shmups iconiques, Konami a immédiatement compris la direction que prenait CYGNI et a décidé de miser sur son potentiel. Mais ce qui nous a le plus encouragés à nous engager avec Konami a été son envie d'investir non seulement dans le jeu, mais aussi dans les personnes qui le créent. Nous avons été à la fois touchés et honorés par cette approche. Nous sommes absolument ravis de ce partenariat et avons hâte de partager plus de détails sur CYGNI en temps voulu ! »

Pour le moment, nous savons seulement que CYGNI: All Guns Blazing est prévu sur PC et « consoles » sans date de sortie. Puisqu'il est qualifié de « shoot'em up next-gen », il semble évident que les PS5 et Xbox Series X|S sont concernées, mais les PS4, Xbox One et Switch ne nous semblent pas hors sujet pour une telle production. Wait & see.

