Days Gone 2 : le directeur du premier jeu dévoile ses idées pour une suite

Jeff Ross l'a encore un peu mauvaise que Days Gone n'ait pas rencontré le succès escompté. Le directeur du jeu, qui a quitté Bend Studio en 2020, avait récemment avoué que Sony considérait le titre comme un échec commercial. Et encore plus récemment, il a dévoilé quelques idées qu'il avait en tête pour une hypothétique suite.

C'est en discutant avec USA Today que Jeff Ross affirme que Days Gone 2 aurait été la version définitive de son projet, avec une histoire autour de Deacon St. John et sa femme Sarah, et où le joueur pourrait désormais utiliser la technologie récupérée au NERO. Le titre aurait également eu un environnement plus dynamique et réaliste, Jeff Ross parle d'ours fouillant dans les poubelles, de rencontres non scriptées avec des loups et des personnages plus variés et vivants de manière générale. D'ailleurs, Bend Studio voulait que Deacon puisse nager dans le premier volet, une mécanique abandonnée pour des raisons techniques, mais qui aurait fait son apparition dans cette suite.

Des éléments qui font saliver les joueurs ayant apprécié Days Gone, il faut dire que le titre a eu droit à des patchs pour améliorer l'expérience après le lancement. Mais depuis, Jeff Ross s'en est allé ailleurs, et Bend Studio planche sur une toute nouvelle licence. Vous pouvez retrouver le jeu à 24,99 € sur Amazon.