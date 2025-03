Dead by Daylight : le héros de Tokyo Ghoul bientôt rajouté dans un rôle surprenant

Behaviour Interactive vient de dévoiler le prochain personnage jouable de Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Contrairement au dernier Chapitre, Doomed Course, il n'y aura qu'un seul nouveau venu avec le Chapitre 35, issu d'une collaboration avec un célèbre anime.

Ken Kaneki de Tokyo Ghoul sera donc le prochain personnage de Dead by Daylight, mais bien qu'il soit le héros de l'anime seinen, Ken sera ici un Tueur ! Il y a bien sûr une explication à cela et, en attendant d'incarner le personnage dans DbD au tout début du mois prochain, voici ce qu'il faut savoir :

Découvrez la Goule





Tokyo Ghoul et son héros Ken Kaneki proposent une histoire sombre et complexe, jalonnée de moments d’intense violence, et ils arrivent dans Dead by Daylight avec une profusion de thèmes déjà familiers dans le jeu et d’autres à la fois fascinants et inédits à explorer. Quoi de mieux pour ce faire que de prendre un personnage torturé et d’amplifier ses pulsions les plus primitives ?

Étant donné que Ken Kaneki est le protagoniste de Tokyo Ghoul, les fans de la franchise seront sans doute surpris d’apprendre qu’il est arrivé dans le Brouillard en tant que tout nouveau tueur de Dead by Daylight, la Goule. Dans l’histoire originale de Tokyo Ghoul, ayant failli mourir dans un accident, l’humble Kaneki reçoit une transplantation d’organes qui lui sauve la vie, mais ces organes proviennent d’une goule. Il revient à lui sous la forme d’un hybride mi-humain mi-goule, obligé de se nourrir de chair humaine pour survivre, tout en luttant désespérément pour préserver ce qui lui reste d’humanité.

Après avoir survécu de très peu à d’inimaginables tortures entre les mains de la goule Jason, l’esprit de Kaneki avait déjà atteint son point de rupture. Il émergea vivant de son calvaire, mais ce fut pour que le Brouillard l’engloutisse et que l’Entité s’empare de lui pour le lâcher dans Ses Épreuves. Là, sa nature de goule prit le dessus, animée par une implacable cruauté et une faim vorace de chair humaine.

Ce changement a non seulement fait de Kaneki un tueur intrigant, mais il a aussi permis à l’équipe de Dead by Daylight de se pencher sur la véritable nature de ses pouvoirs.

Kagune meurtrier





Dans Dead by Daylight, les tentacules du Kagune de la Goule sont vite devenus l’instrument ultime de la terreur. Jaillissant de son dos, le pouvoir de tueur de Kaneki le propulse à travers la carte en enchaînant les mouvements pour fondre sur les survivants en fuite. Les attaques réussies déclenchent le Mode Enragé, qui amplifie la force, la brutalité et les mouvements de Kaneki.

Avec un ensemble de compétences conçu pour mettre la pression, la Goule force ses proies à rester sur le qui-vive en permanence sous peine de figurer à son prochain menu. Enfin, les infortunés qui subiront son Mori se prendront sa nature violente de plein fouet d’une manière glorieusement sanglante défiant toute description.

Tokyo Style





Pour votre plus grand plaisir, la collection Tokyo Ghoul, disponible le 2 avril, proposera plusieurs autres costumes et personnages emblématiques de la série animée Tokyo Ghoul.

La tenue Légendaire Lize Kamishiro pour la Goule propose aux joueurs d’incarner cette goule aussi belle que puissante, celle-là même dont Kaneki reçut les organes après son accident. Les joueurs peuvent aussi se régaler de 4 tenues Très rares de la collection, dont la tenue the Rabbit Costume Outfit pour Yui Kimura, la tenue Hide Costume pour Renato Lyra, la tenue Eto Costume pour Nea Karlsson, et la tenue Awakened Ghoul pour la Goule.

Puisqu’aucune collection Tokyo Ghoul ne serait complète sans quelques masques mémorables, les joueurs pourront aussi canaliser leur goule intérieure avec une sélection de 4 Masques Très rares pour l’Inconnu, Jonah Vasquez, Jake Park et David King.