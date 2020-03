Dead by Daylight : le nouveau contenu Chains of Hate lancé en vidéo

Behaviour Interactive l'avait annoncé il y a quelques jours, c'est aujourd'hui que sort Chains of Hate, nouveau contenu additionnel de Dead by Daylight. L'extension a droit à une longue vidéo de présentation, à découvrir ci-dessous :

Comme à chaque fois, Chains of Hate rajoute une carte, un Survivant et un Tueur. Les joueurs peuvent ainsi découvrir le Saloon Dead Dawg, dans une pure ambiance de western, mais le lieu est occupé par The Deathslinger, Tueur balafré coiffé d'un large chapeau, disposant surtout de capacités d'ingénieur, étant équipé d'un fusil tirant une chaîne mortelle. Autre spécificité de ce personnage, il peut entendre le bruit des machines au loin. Côté Survivants, c'est Zarina Kassir qui fait son entrée dans Dead by Daylight, cinéaste qui compte bien faire tourner The Deathslinger en bourrique avec ses capacités à rester silencieuse et à manipuler les sons.

Comme tous les autres chapitres additionnels, Chains of Hate est disponible contre 6,99 € dans Dead by Daylight sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour les curieux, des visuels sont à retrouver sur la page suivante.