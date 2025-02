Dead by Daylight : Resident Evil à l'honneur dans un mode temporaire très apprécié

L'année dernière, les joueurs de Dead by Daylight ont pu découvrir le mode 2v8, qui oppose huit Survivants à deux Tueurs sur des cartes plus larges. Un mode temporaire qui a eu droit à une seconde édition en novembre dernier, mais les fans en redemandent. Cette semaine, Behaviour Interactive annonce une troisième itération du mode 2v8 mettant à l'honneur Resident Evil.

La franchise de Capcom est déjà présente dans DbD depuis quelques années et elle sera un peu plus mise en avant avec le retour du mode 2v8 du 10 au 25 février prochain. Les joueurs pourront donc incarner le Nemesis et le Mastermind (Albert Wesker) pour traquer les Survivants dans le Commissariat de Raccoon City. Le gameplay bénéficiera au passage d'une mise à jour et de nouvelles tenues seront disponibles dans la boutique, voici tout ce qu'il faut savoir :

Mode 2v8 et Resident Evil





De retour pour sa troisième version depuis ses débuts en juillet 2024, le Mode 2v8 de Dead by Daylight suscite toujours autant l’enthousiasme des joueurs, car il leur propose une variante inédite et palpitante du jeu d’horreur multijoueur asymétrique qu’ils adorent.

Cette fois-ci, le chaos de 2v8 s’empare des personnages de Resident Evil. Tout d’abord, le Nemesis et le Mastermind rejoindront la sélection de tueurs de 2v8 en compagnie de la propre création originale de Dead by Daylight, la Légion.

Déjà fort de deux chapitres que Dead by Daylight lui consacre avec deux tueurs, quatre survivants et plusieurs tenues Légendaires qui ajoutent encore plus de personnages de la série emblématique, Resident Evil a la possibilité unique d’occuper chaque emplacement de personnage dans une partie de 2v8. Et quelle meilleure arène pour une occasion de cette envergure que le Commissariat de Raccoon City ? Il rejoint la sélection de cartes du Mode 2v8 !

En guise de bonus supplémentaire afin de garantir la meilleure expérience possible pour tous les joueurs, chaque personnage de Resident Evil sera jouable gratuitement exclusivement dans le Mode 2v8 pour la durée de l’événement.

Mises à jour de gameplay





Dead by Daylight ajoutera également quelques éléments thématiques inédits de gameplay à cette édition de 2v8 pour accueillir comme il se doit Resident Evil dans le Mode.

Les pouvoirs du Nemesis et du Mastermind dans Dead by Daylight tournent autour de leur capacité à infecter et à affaiblir les survivants, le Nemesis grâce au Virus-T, et le Mastermind par l’entremise d’Uroboros. Si le Nemesis et le Mastermind sont tous deux choisis dans une Épreuve (partie) de 2v8, un seul et unique antidote deviendra l’objet par défaut des Caisses de ravitaillement, et il pourra guérir n’importe quelle infection.

Élément incontournable de la franchise Resident Evil, les Herbes ont également été adaptées en une mécanique de gameplay unique, exclusive à cette mouture de 2v8.

Au début d’une Épreuve (une partie), des Herbes vertes et jaunes apparaîtront aléatoirement à travers la carte. Les Herbes vertes soignent 1 état de santé de survivant et les Herbes jaunes retirent 1 état de crochet. Pour équilibrer la partie, les tueurs pourront bien sûr détruire de manière permanente toute Herbe qu’ils trouveraient et gagneront un bref bonus de Rapidité au passage.

Enfin, et ce dans le but de réduire le temps d’attente des tueurs, cette mouture de 2v8 ajoutera aussi deux Bots survivants dans chaque lobby.

De nouvelles Tenues





Dans le monde de Dead by Daylight, peu de crossovers ont généré autant de buzz auprès des joueurs que l’entrée de Resident Evil dans le Brouillard à travers deux Chapitres, une sélection de personnages emblématiques et une Collection de Tenues en constante évolution.

Avec presque 30 ans de jeux à son compteur, la série ne manque pas de looks iconiques pour ses héros et antagonistes, et six nouvelles tenues seront disponibles dans Dead by Daylight dès le 10 février. Inspirée de ses premiers pas dans la franchise en 1999, le Nemesis pourra revêtir la Tenue Nemesis d’origine, tandis que le Mastermind, Albert Wesker, recevra la Tenue Chemise d’un nouveau jour qui reprend son apparence dans le récent remake de Resident Evil 4. Du côté des survivants, Jill Valentine, Leon Kennedy, Ada Wong et Rebecca Chambers ajouteront chacun un nouveau look classique à leur garde-robe.