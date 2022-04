Dead by Daylight : le Tome 11 dévoilé avec le premier personnage LGBTQIA2+ du jeu

Behaviour Interactive fait particulièrement attention à l'inclusion dans Dead by Daylight, il faut dire que son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique compte 50 millions de joueurs, la communauté est donc variée. Il a par exemple rajouté un mode daltonien et il dévoile aujourd'hui le premier personnage LGBTQIA2+ du jeu.

Le 11e Tome des Archives de Dead by Daylight, intitulé Dévotion, permettra ainsi de découvrir les souvenirs des Jumeaux, mais également de David King, nous apprenant ainsi son homosexualité. Les développeurs rappellent que David King est un personnage bien connu des joueurs, un collecteur de dettes attiré par l'Entité à cause de son tempérament bouillant qui sera donc expliqué au travers de ce nouveau Tome. Behaviour Interactive explique qu'il a fait appel à GaymerX, une société de consultation permettant d'intégrer les thèmes LGBTQIA2+ dans les jeux vidéo, afin de créer ce contenu inclusif. Dave Richard, directeur créatif, commente :

La représentation de la diversité dans le divertissement compte énormément, c’est pourquoi il était important pour nous de prendre le temps nécessaire et de nous entourer d’experts pour faire les choses correctement . Nous sommes extrêmement touchés que Dead by Daylight soit devenu un espace où les joueurs issus de toutes les communautés à travers le monde se sentent libres d’être eux-mêmes. Nous nous engageons à offrir un contenu amusant et diversifié à nos fans et nous les remercions de partager leurs opinions sur les thèmes qui leur tiennent à cœur.

Brian Kunde, consultant principal et directeur des opérations de GaymerX, rajoute :

Après avoir collaboré avec l'équipe de Dead by Daylight au cours de la dernière année pour identifier les meilleurs espaces narratifs où intégrer des contenus LGBTQIA2+, nous sommes ravis de voir le premier élément devenir disponible pour les joueurs.

En plus de cela, Behaviour Interactive explique qu'il veut modifier la manière de raconter les souvenirs avec les Tomes. L'Observateur ne sera ainsi plus dans sa tour, même s'il sera au centre de la narration, les joueurs devront découvrir des enregistrements laissés derrière lui pour accéder à ses histoires. Et comme toujours avec l'arrivée d'un Tome, du contenu cosmétique sera rajouté dans la boutique avec la tenue Passagers clandestins pour le Nouveau Monde pour les Jumeaux ainsi que la tenue Nuit sur la ville pour David King, la collection Ensembles printaniers avec la tenue très rare Illusion en fleur pour l’Artiste, la tenue très rare Série de baseball pour Jonah Vasquez ainsi que la tenue très rare Monstruosité organique pour Le Fléau, sans oublier la tenue très rare Festival d’art de Stockholm pour Nea dans la collection Art urbain.

Le Tome 11 des Archives, Dévotion, sera disponible dès le 28 avril prochain dans Dead by Daylight sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et Stadia. Vous pouvez retrouver le jeu à 9,99 € sur Gamesplanet.