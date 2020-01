Dead Cells : le DLC The Bad Seed daté en vidéo

C'est en fin d'année dernière que Motion-Twin dévoilait The Bad Seed, futur DLC payant de Dead Cells alors attendu dans le courant du premier trimestre 2020 sur ordinateurs et consoles. Le studio français est aujourd'hui de retour avec une bande-annonce, et surtout une date de sortie.

Pour rappel, The Bad Seed nous emmènera dans l'Arboretum, composé d'une serre, des Marais des Fugitifs et de la Tanière, lieu où rôde la Maman Tique. Le DLC proposera ainsi de nouveaux environnements et ennemis, ainsi qu'un boss inédit histoire de pimenter l'aventure.

La date de sortie de The Bad Seed est fixée au 11 février 2020 dans Dead Cells sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, il sera vendu 4,99 €.

Lire aussi : TEST - Dead Cells : périple dans les enfers du Rogue-like !