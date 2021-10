Death's Door : le RPG avec un corbeau annoncé sur PS4, PS5 et Switch

Acid Nerve et Devolver Digital avaient pour rappel lancé en juillet dernier Death's Door, un jeu de rôle et d'action avec un Corbeau devant collecter les âmes des morts. Le titre est disponible uniquement sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, mais il va s'inviter sur de nouvelles plateformes à la fin du mois prochain.

Les studios ont profité du State of Play de cette nuit pour annoncer que Death's Door est attendu sur PlayStation 4 et PS5, mais également sur Nintendo Switch, avec une date de sortie fixée au 23 novembre 2021. L'attente ne sera pas très longue et, pour patienter, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus.

