Demeo : le livre d'aventure numéro deux Realm of the Rat King arrive ce mois-ci et sera gratuit !

Lors de sa sortie, Demeo a réussi à porter avec brio le genre dungeon crawler de plateau en réalité virtuelle. Véritable coup de cœur de la rédaction, Demeo distille les sensations uniques d'un Dungeons & Dragons, tel que joué autrefois avec ses compagnons d'aventure dans un grenier faiblement éclairé (notre test est à retrouver ici). L'engouement fut tellement important que pas moins d’un demi-million de dollars ont été rapportés en seulement 48 heures.

Un peu léger en contenu malgré ses innombrables qualités, le studio Resolution Games précisait avant même la sortie du titre que du contenu supplémentaire gratuit viendrait étoffer le jeu au fil des mois (nouvelles cartes, nouvelles classes, environnements, ennemis, etc.). Actuellement limité au tome un de l'aventure, intitulé The Black Sarcophagus, le studio annonçait, il y a quelques semaines, une fenêtre de sortie à cet été pour le tome numéro deux Realm Of The Rat King.

Aujourd'hui, nous apprenons via le compte Twitter de Demeo que la date de sortie de cette extension très attendue est prévue pour le 28 juin 2021. Plus que quelques jours à attendre avant de patauger dans les égouts, nous avons hâte ! Demeo est cross-play et disponible sur les stores Oculus Quest, Steam et prochainement sur le Store Rift.

