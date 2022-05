Demeo : une date de sortie pour la prochaine aventure placée sous le signe du serpent, avec une possible nouvelle classe

Oyez oyez chers camarades, la nouvelle campagne de Demeo, le jeu de plateau en réalité virtuelle, s'appellera Curse of the Serpent Lord et fera son arrivée le 16 juin, succédant aux trois tomes précédents que sont The Black Sarcophagus, Realm of the Rat King et Roots of Evil.

Cette extension sera disponible gratuitement comme les trois précédentes sous forme de mise à jour sur toutes les plateformes, y compris sur ordinateur, dans sa PC Edition. Le studio Resolution Games, à qui nous devons Blaston, Bait, Angry Birds AR: Isle of Pigs ou encore le prochain Ultimechs n'a pas laissé fuiter beaucoup plus d'informations que la couverture de ce nouveau chapitre.

Cependant, d'après l'image, et suite aux précédents artworks du jeu, il semblerait que la Prêtresse soit la prochaine classe à rejoindre les rangs. En attendant d'en savoir plus, nous vous laissons vous replonger dans notre test du jeu.

Sachez aussi que notre application Quest Games Optimizer optimise ce jeu pour vous afin d'en améliorer les graphismes.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.