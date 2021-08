Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, les démons seront finalement jouables... après le lancement, un aperçu de Rui en vidéo

De Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, nous savons déjà tout depuis le mois de juin, dont sa liste de personnages jouables assez faible et les vidéos promotionnelles depuis diffusées n'ont fait que nous montrer des morceaux de l'aventure, histoire de donner un os à ronger aux fans. L'arc Asakusa et celui du manoir Tsuzumi ont donc été montrés, promettant des affrontements avec des démons à la hauteur de l'anime et du manga, même si ces derniers ne seront pas jouables... du moins au lancement !

C'est Aniplex qui a annoncé la bonne nouvelle, teaser vidéo à l'appui, qui ne montre rien de concret malheureusement et se contente d'indiquer que CyberConnect2 rendra jouable les démons après le lancement du jeu en mode Versus, et ce gratuitement. Oui, à moins que les retours des joueurs aient été pris en compte, cela donne surtout l'impression d'un jeu non terminé à sa sortie.

À part ça, un spot TV destiné à l'Archipel a aussi été diffusé ces dernières heures, ainsi que des visuels de l'arc du Mont Natagumo. Une troisième bande-annonce avait elle été diffusée un peu plus tôt dans le mois, servant simplement à introduire le mode Versus, à voir ci-dessous.

La date de sortie de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est fixée au 14 octobre au Japon et le lendemain en Europe et Amérique du Nord sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 49,99 €.

Mise à jour : ajout de la vidéo publiée par SEGA en anglais pour l'annonce des démons.

Mise à jour (25 août) : suite à la gamescom Opening Night Live, une courte vidéo de quelques secondes nous montre la création de Rui et son combat de boss du mode Aventure.