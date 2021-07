Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : du gameplay dans le manoir Tsuzumi partagé

Le State of Play de ce soir était l'occasion d'avoir des nouvelles de jeux d'éditeurs tiers et SEGA a été au rendez-vous avec deux productions attendues d'ici la fin de l'année. La première d'entre elles n'était autre que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, jeu développé par CyberConnect2 et édité au Japon par Aniplex. Après un aperçu de l'arc Asakusa encore récemment, c'est un passage se déroulant peu après dans l'intrigue qui nous a été montré.

C'est donc au sein du manoir Tsuzumi que nous retrouvons Tanjirō, mais aussi Zenitsu et Inosuke, qui vont devoir faire face à Kyogai, le démon aux tambours, et ses sbires, l'occasion d'apprécier les graphismes dignes d'un anime et le gameplay.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sortira pour rappel le 14 octobre au Japon et le 15 en Europe et Amérique du Nord sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les tomes du manga sont en vente à la Fnac au prix de 6,99 € le tome.