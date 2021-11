Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : Susamaru et Yahaba disponibles avec le mode 60 fps, des bandes-annonces de gameplay partagées

En début de mois, les joueurs de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ont eu droit à une première mise à jour de contenu gratuite ajoutant Rui et Akaza pour le mode Versus. Après avoir annoncé que les démons suivants sur la liste étaient Susamaru et Yahaba, CyberConnect2, Aniplex et SEGA ont une fois de plus diffusé des bandes-annonces pour ces nouveaux arrivants, qui n'ont pas tardé à être rendus disponibles puisque la mise à jour 1.2 a été déployée ce mercredi.

Pour plus de détails sur ces combattants, voici des descriptions officielles :

Yahaba Yahaba est un démon qui s'associe à Susamaru afin de tendre une embuscade à Tanjiro à Asakusa, suivant les ordres de Kibutsuji. Pourvu d’yeux sur ses mains, il peut générer des flèches dont il manipule la direction grâce à son sang de démon. Ces flèches peuvent être utilisées soit pour transpercer les ennemis et les projeter au sol, soit sur les environnements pour créer des débris à jeter sur ses adversaires. Les flèches de Yahaba ont deux types d'attaques : celles qui font des dégâts et celles qui n'en font pas. Les joueurs utiliseront les inoffensives pour créer de la distance entre eux et l'ennemi. Puis, dès que leur garde sera baissée, les joueurs pourront utiliser les flèches qui font des dégâts pour réaliser un combo efficace ! Susamaru Susamaru est un démon à l'apparence d'une petite fille qui fait équipe avec Yahaba pour attaquer Tanjiro à Asakusa. Grâce au pouvoir qu'elle utilise via ses puissantes boules temari (des balles décoratives), elle peut garder ses distances avec n'importe lequel de ses opposants. En jeu, cela la rend particulièrement efficace contre les pourfendeurs de démons qui favorisent le corps à corps. Susamaru combat en jetant ses boules temari sur ses ennemis tout en évoluant de façon très active sur le terrain. L'utilisation de ses balles est une bonne façon de leurrer son adversaire en le laissant baisser sa garde et alors lui infliger de lourds combos qui lui vaudront un certain nombre de dégâts.

Mais ce n'est pas tout, puisque ce patch inclut également le mode 60 fps exclusif aux versions PS5, Xbox Series X et PC, permettant de profiter de l'exploration et des affrontements du scénario avec ce framerate plus élevé, de même que certaines parties du Versus offline. Pour le reste, rien ne change. Des missions inédites en ligne ont à nouveau été ajoutées par la même occasion. Il reste encore deux démons attendus à une date ultérieure, sans plus de précision à l'heure actuelle.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est sinon vendu 39,99 € sur Amazon dans le cadre du Black Friday.

