Demon's Souls : comparaison entre les jeux PS5 et PS3 en images et vidéo

L'annonce d'un remake de Demon's Souls sur PS5 était attendue, mais c'est tout de même avec intérêt que nous avons découvert officiellement son existence lors de la présentation Le Futur du Jeu Vidéo. Cette version signée Bluepoint Games n'aura graphiquement rien à voir avec l'original, car le travail dépasse de loin celui d'une simple remastérisation.

Les joueurs se sont forcément empressés de comparer l'original sur PS3 à son remake sur PS5. ElAnalistaDeBits a notamment réalisé une vidéo montrant successivement ou côté à côte des séquences du premier trailer, histoire de nous faire voir qu'au-delà d'une mise à jour esthétique, les environnements ont gagné en richesse et la mise en scène en intensité. Malgré tout, l'écorce du projet devrait rester fidèle, à en croire la comparaison en images en page suivante signée IllusoryWall, qui montre que les nouveaux décors sont fidèles aux originaux. À noter que les captures utilisées sont issues d'un émulateur PS3, et sont plus belles que ce que nous avions sur nos consoles en 2009.

Demon's Souls est prévu sur PS5 à une date encore inconnue, et proposera un mystérieux Fractured Mode inédit, des graphismes améliorés par du ray tracing, et même deux modes d'affichage : le mode 4K et le mode à fréquence d’images élevée.