Destiny 2: Beyond Light, les pouvoirs ténébreux de la Stase dans un trailer de gameplay, optimisation Series X et intégration du Xbox Game Pass à venir

Si la sortie de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière a récemment été repoussée au 10 novembre, ça n'a pas empêché Bungie de faire acte de présence durant l'Xbox Games Showcase pour faire un peu de concurrence à son ex-Master Chief avec une nouvelle bande-annonce pour cette extension qui s'annonce plus ténébreuse que jamais. En effet, c'est la nouvelle Doctrine baptisée Stase qui est mise en avant avec du gameplay.

Que ce soit dans les environnements glacés d'Europe ou au sein d'une map de l'Épreuve, la Stase nous permettra donc de créer des plateformes cristallines pour toujours plus de folie dans ce domaine où Bungie est passé maître, de bloquer nos ennemis temporairement et les briser comme du verre dans la foulée, le tout avec style. Oui, tout est là pour hyper la communauté et redonner un souffle frais au gameplay. Mais ce n'est pas tout, car Destiny 2 va intégrer le Xbox Game Pass avec toutes ses extensions (mais pas les Season Pass), qui restent payantes malgré son statut de free-to-play, et va bénéficier d'une version optimisée pour Xbox Series X qui ravira les joueurs Xbox vu comment le FPS souffre de longs temps de chargement sur consoles. Voici le message du studio :

Aujourd'hui, Bungie et Xbox joignent leurs forces pour ajouter Destiny 2 au Xbox Game Pass cet automne. Avec un abonnement Xbox Game Pass actif, les joueurs auront accès à l'édition standard de chaque extension (le contenu saisonnier est vendu séparément), à commencer avec Renégats et Bastion des Ombres (disponibles en septembre 2020) et Au-delà de la Lumière (disponible à partir du 10 novembre 2020). Plus tard cette année, nous allons sortir une version de Destiny 2 qui sera optimisée pour Xbox Series X, qui comprendra la résolution 4K et fonctionnera à 60 images par seconde. Les joueurs qui possèdent déjà Destiny 2 sur Xbox One pourront transférer leur jeu sur Xbox Series X gratuitement par le biais de la technologie Smart Delivery. De plus, les joueurs abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront diffuser Destiny 2 sur leurs appareils Android par le biais du xCloud.

Et vous venez de le lire, Destiny 2 sera jouable via xCloud grâce à son ajout au Game Pass, poursuivant l'objectif de Bungie de permettre à son jeu d'être jouable n'importe où. Vous pouvez retrouver une FAQ en page suivante, fort instructive.

