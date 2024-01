Destiny 2 : une collaboration avec Mass Effect de toute beauté dévoilée, avec du contenu gratuit pour tous !

Le scénario de la Saison du Vœu du Destiny 2 a beau être arrivé à son terme, même s'il reste à priori une mission qui viendra le clôturer juste avant La Forme Finale, Bungie a encore sous le coude quelques nouveautés et ajouts pour nous faire patienter ces prochains mois, à commencer par Les Vœux de Riven et Moments de Triomphe 2023 dès ce mardi. Nous reviendrons dessus ultérieurement, car une véritable surprise vient d'être annoncée, qu'il était difficile de voir venir. Après les skins et éléments cosmétiques Fortnite, Assassin's Creed, de diverses licences PlayStation (God of War, Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us) et The Witcher, c'est au tour d'une grosse licence de science-fiction d'Electronic Arts et BioWare d'y passer : Mass Effect !

Il va toutefois falloir patienter jusqu'au mardi 13 février avant de pouvoir craquer pour l'un des sets qui seront proposés chez Everversum, puisqu'ils ne seront évidemment pas gratuits. Comme le montre la première illustration dévoilée, le Pack de l'équipage du Normandy permettra aux Titans de ressembler au Commandant Shepard via l'Ensemble d'armure N7, aux Chasseurs d'avoir l'air de Garrus grâce à l'Ensemble de Vakarian et aux Arcanistes de se faire passer pour Liara en portant l'Ensemble du Courtier de l'Ombre. Pour ne pas changer, ils devraient coûter 2 000 Argentum chacun, ce qui pique pas mal. Le Coup de grâce Omnifrappe et l'Interaction Danse passe-partout seront aussi mis en vente.

Mais ce n'est pas tout, car il y aura aussi du contenu gratuit réuni dans un Pack de réquisitions de l'Alliance, incluant une Coque de défense améliorée pour notre Spectre, un vaisseau Frégate des éclaireurs de l'Alliance et un Passereau Vaisseau de largage de l'Alliance, que nous voyons aussi sur le visuel promotionnel. Pour une fois que Bungie fait un tel cadeau, nous ne pouvons qu'être ravis.

