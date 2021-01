Destruction AllStars : les 16 héros de l'exclusivité PS5 font les beaux dans un nouveau trailer

La PlayStation 5 va gagner une exclusivité intéressante le mois prochain avec Destruction AllStars. Le titre de Lucid Games pensé pour le multijoueur, dont nous avons pu découvrir les modes et le système de récompenses il y a quelques semaines, mêlera des combats en véhicules avec des affrontements directs entre les héros.

Les 16 vedettes sont d'ailleurs à l'honneur d'une bande-annonce inédite, l'occasion de retrouver l'ambiance sportive futuriste et le gameplay de l'expérience. Ultimo Barricodo, Boxtop, Harmony, Jian, Sgt. Rescue, Twinkle Riot, Genesis et les autres sont ici mis en avant, mais d'autres personnages pourront bien être incarnés au départ, et d'autres arriveront avec du contenu additionnel au fil des saisons en 2021.

Destruction AllStars n'a toujours pas de date de sortie, mais il est attendu pour février, et intégrera le PlayStation Plus dès sa sortie. Dès le 2 février, date de la rotation des jeux offerts ? La réponse pourrait nous être donnée dès la semaine prochaine. Si vous voulez malgré tout acheter l'édition physique, elle est disponible pour 79,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Destruction Allstars : personnages, gameplay, live service, tout sur l'exclusivité explosive de la PS5 !