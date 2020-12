Devil May Cry 5 : le DLC avec Vergil enfin disponible dans l'édition standard, lancé dans une vidéo stylée

Vous n'êtes sans doute pas passés à côté, Capcom a lancé avec la nouvelle génération de consoles Devil May Cry 5: Special Edition, une version de son jeu techniquement plus poussée, avec un mode Chevalier Sombre Légendaire, une option de Turbo et surtout... Vergil. Oui, jusqu'à présent, le beau gosse n'était jouable que sur PS5 et Xbox Series X | S, mais l'éditeur avait été prévenant envers sa communauté en annonçant qu'il serait vendu en DLC dès ce 15 décembre. Nous y sommes et histoire de bien nous mettre dans l'ambiance et faire la promotion de ce personnage additionnel, une bande-annonce a ainsi été diffusée, attention aux spoilers si vous n'avez toujours pas fait le jeu !

Avec son sabre Yamato, sa lame fantôme Mirage Edge et la Mirage Blade, il ne fait qu'une bouchée des démons sur son chemin, le tout avec une élégance rare, sans compter sur son Doppelganger, sa Concentration et évidemment son Devil Trigger. Et pour bien faire les choses, c'est son thème Bury the Light qui est entendu en fond sonore. Tout est donc là pour nous pousser à l'achat si ce n'est pas déjà fait, ce DLC étant vendu 4,99 € sur les boutiques en ligne.

Sinon, Devil May Cry 5 Special Edition est vendu 39,99 € sur PS5 chez Amazon.

