Devolverland Expo : un faux salon virtuel dans un vrai FPS gratuit sur PC

Comme chaque année, Devolver Digital nous rappelle que la moquette, il faut la poser au sol et pas la fumer. L'éditeur a organisé cette année le Devolver Direct 2020, pour présenter ses jeux au travers d'une présentation très fortement inspirée des Nintendo Direct, car il n'a pas pu faire sa conférence habituelle à l'E3, annulé pour cause de pandémie de COVID-19 (désolé de le rappeler).

Oui, il est frustrant de ne pas pouvoir déambuler dans les couloirs du Convention Center de Los Angeles pour essayer les prochains jeux vidéo à venir, mais Devolver Digital a eu l'idée pour le moins insolite et originale de créer Devolverland Expo, un jeu jouable gratuitement sur Steam qui nous emmène dans les couloirs vides d'un centre de convention abandonné, après son annulation. L'idée est en fait d'explorer le lieu à la manière d'un FPS classique, c'est Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3) qui s'est chargé du développement, en évitant les systèmes de sécurité afin de retrouver les bandes-annonces et vidéos de gameplay des jeux présentés lors du Devolver Direct 2020, et même de jouer à quelques démos. Et vu comment l'éditeur est loufoque, il a évidemment caché quelques easter eggs.

Devolverland Expo est à télécharger gratuitement sur Steam, il n'est heureusement pas bien gourmand, il suffit d'une GTX 1050 Ti pour en profiter à fond.